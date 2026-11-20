Москва20 ноя Вести.Наличие штрафа на портале "Госуслуги" и совпадение платежных реквизитов с предыдущими квитанциями подтверждают подлинность документа. Об этом изданию "Абзац" сообщил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Остальные сервисы, по его словам, выполняют вспомогательную функцию.

Эксперт рекомендует в первую очередь сверять банк, получателя и номер счета с данными из уже оплаченных квитанций. Мошенники указывают другие реквизиты – те, куда они рассчитывают получить деньги. Если штраф был оплачен ранее, электронная квитанция сохраняется, а в личный кабинет приходит уведомление об операции.

Любой штраф приходит на "Госуслуги", там он неповторимо верный пояснил Хайцеэр

Насторожить должно и обращение человека, который представляется сотрудником Госавтоинспекции, по телефону или через личные сообщения в мессенджерах. Обзвон водителей не входит в практику таких специалистов. Кроме того, по утвержденной процедуре сумма выставляется в электронном виде, а подпись уполномоченного лица на платежном документе в большинстве случаев размещается автоматически.

Ранее эксперты Народного фронта сообщили, что мошенники начали рассылать россиянам подозрительные уведомления о проблемах с уплатой автомобильных штрафов. Автолюбители получают сообщения якобы от имени Госавтоинспекции с просьбой повторно оплатить имеющиеся задолженности.