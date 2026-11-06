В Подмосковье приступили к подъему обрушившегося пешеходного перехода

Автокран начал подъем обрушившегося пешеходного перехода в Подмосковье В Подмосковье приступили к подъему обрушившегося пешеходного перехода

Москва6 ноя Вести.На Ленинградском шоссе в Московской области специалисты приступили к подъему обрушившегося пешеходного перехода, для этого используется автокран грузоподъемностью 100 тонн, сообщил в своем MAX-канале глава Солнечногорска Константин Михальков.

По его словам, на Ленинградском шоссе продолжаются работы по ликвидации последствий ДТП и восстановлению движения.

Специалисты приступили к подъему обрушившейся конструкции. Для этого задействован автокран грузоподъемностью 100 тонн написал чиновник

Он уточнил, что сейчас поднимают первую часть пешеходного перехода. Работы продолжаются.

ДТП произошло вечером 6 ноября на 57-м км трассы М-10 "Россия". Транспорт зацепил конструкцию поднятым кузовом. Водитель самосвала, обрушившего надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье, погиб на месте.