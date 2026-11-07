Завершается ликвидация последствий обрушения пешеходного перехода в Подмосковье В Подмосковье завершается ликвидация последствий обрушения пешеходного перехода

Москва7 ноя Вести.На Ленинградском шоссе в Московской области специалисты завершают работы по ликвидации последствий обрушения пешеходного перехода, в ближайшее время будет восстановлено движение транспорта, сообщил в своем MAX-канале глава Солнечногорска Константин Михальков.

Работы по ликвидации последствий обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе близятся к завершению написал чиновник

Задействованы 18 специалистов и 7 единиц спецтехники. Конструкцию перехода демонтировали с помощью двух кранов. Сейчас ее перемещают в районе съезда на Савельево, чтобы освободить проезжую часть и не препятствовать движению транспорта.

Михалько добавил, что движение по главной транспортной артерии в ближайшее время будет восстановлено.

ДТП произошло вечером 6 ноября на 57 км трассы М-10 "Россия". Транспорт зацепил конструкцию поднятым кузовом. Водитель самосвала, обрушившего на надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье, погиб на месте.