Москва7 нояВести.Движение автомобильного транспорта на Ленинградском шоссе в Московской области, где вечером 6 ноября в результате ДТП обрушился надземный переход, полностью восстановлено. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
Движение в Московской области на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки восстановленосказано в сообщении
ДТП произошло вечером 6 ноября на 57-м км трассы М-10 "Россия". Грузовой автомобиль зацепил надземный пешеходный переход поднятым кузовом. В результате произошедшего водитель самосвала погиб на месте. Всю ночь специалисты занимались подъемом конструкции с помощью автокрана. В работах были задействованы 18 специалистов и 7 единиц спецтехники.