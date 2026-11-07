Движение на трассе в Подмосковье, где обрушился переход, восстановлено

В Подмосковье восстановлено движение по Ленинградскому шоссе Движение на трассе в Подмосковье, где обрушился переход, восстановлено

Москва7 ноя Вести.Движение автомобильного транспорта на Ленинградском шоссе в Московской области, где вечером 6 ноября в результате ДТП обрушился надземный переход, полностью восстановлено. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Движение в Московской области на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки восстановлено сказано в сообщении

ДТП произошло вечером 6 ноября на 57-м км трассы М-10 "Россия". Грузовой автомобиль зацепил надземный пешеходный переход поднятым кузовом. В результате произошедшего водитель самосвала погиб на месте. Всю ночь специалисты занимались подъемом конструкции с помощью автокрана. В работах были задействованы 18 специалистов и 7 единиц спецтехники.