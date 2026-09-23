Автоматизация без кассиров: основатель рассказала о платформе для фуд-маркета Основатель IT-компании: нейросети заменяют рутинные процессы в ресторане

Москва23 сен Вести.Компания INNO Cloud разрабатывает платформу на базе искусственного интеллекта, которая автоматизирует бизнес-процессы в сфере общепита и гостеприимства - от создания визуального контента до управления закупками и продажами.

Об этом рассказала ИС "Вести" основатель IT-компании Анастасия Буравцова.

Как она отметила, стратегия компании направлена на автоматизацию рутинных операций с помощью нейросетевых технологий. Разработанное решение представляет собой интеллектуальный инструмент, предназначенный для оптимизации бизнес-процессов в сфере ритейла и фуд-маркетов.

Наша задача — именно ручные процессы дать нейросетке. Мы разрабатываем платформу, которая позволяет внедрить искусственный интеллект, сделать сочный визуальный контент, допродажи и сопроводить весь цикл закупки в нашем продукте. Нет людей, нет кассиров, все автоматизировано рассказала Буравцова

Чтобы увидеть, как платформа работает на деле, основатель компании придумала собственный цифровой ресторан – "Матрешу".

Нейросеть делала все по нашему запросу, по нашим фронтам визуализацию, а дизайнеры уже дорисовывали концепцию. Нейросеть нам помогла проанализировать весь покупательский спрос рассказала Буравцова

Ранее сообщалось, что в Москве открыли первый в России ресторан, управление которого осуществятся с помощью искусственного интеллекта IT-компании Inno clouds.