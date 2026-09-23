От Баха до нейросетей: как технологии помогают артистам Кремлевского оркестра Глава проектов Кремлевского оркестра: нейросети дают нам время для творчества

Москва23 сен Вести.Первая в мире представитель оперного искусства, выступившая дуэтом вместе с искусственным интеллектом, директор специальных проектов Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента РФ Вера Кононова рассказала ИС "Вести", что внедрение нейросетей и цифровых сервисов в творческие процессы не только привлекает молодую аудиторию, но и значительно упрощает административную работу, высвобождая время для искусства.

По ее словам, в искусстве без цифровых решений развиваться уже невозможно.

Наш творческий эксперимент заключался в том, чтобы сделать концерт, который бы привлекал не только нашу целевую аудиторию, людей старшего поколения, а также молодежь, которую привлечет, например, такое название, как "Бах против нейросетей". Получается, в искусстве уже без цифровых решений никуда заявила Кононова

По ее словам, технологии искусственного интеллекта находят широкое применение в деятельности: от реализации творческих задач до оптимизации кадрового документооборота.

Поскольку я являюсь автором многих театрализованных концертных проектов, то, естественно, мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят прекрасные певцы, солисты Мариинки, солисты Большого театра, балетные солисты, и с каждым из них раньше подписывали такой толстый, большой договор. И чтобы вообще человеку перечислить гонорар, это была такая целая проблема. А сейчас мы их учим как просто с помощью нейросетей сделать себя самозанятыми. Это просто удобно, и поэтому, мне кажется, нейросети оставляют нам время для творчества рассказала Кононова

Для оформления самозанятости основным инструментом является приложение "Мой налог". Оно позволяет регистрировать доходы, формировать чеки и оплачивать налоги. Пройти регистрацию можно тремя способами. По паспорту: ввести номер телефона, подтвердить его кодом из SMS, выбрать регион деятельности и отсканировать паспорт. После автоматического распознавания данных сделать селфи для подтверждения личности.

Следующий способ – через личный кабинет налогоплательщика: необходимо использовать свой ИНН и пароль от сайта ФНС. И третий способ – через "Госуслуги": нужно авторизироваться с помощью логина и пароля от подтвержденной учетной записи.

Ранее певец, композитор, народный артист России Олег Газманов выразил обеспокоенность качеством современной музыкальной продукции, написанной искусственным интеллектом.