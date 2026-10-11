Москва11 октВести.В Керчи автомобиль Toyota насмерть сбил пожилого человека при проезде регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.
Трагедия произошла около 06.50 мск на улице Свердлова. Предварительно, 34-летний водитель при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на неустановленного пешехода около 70 лет.
В результате ДТП пешеход смертельно травмированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все детали.