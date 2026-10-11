Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Керчи Автомобиль Toyota насмерть сбил пожилого пешехода в Керчи

Москва11 окт Вести.В Керчи автомобиль Toyota насмерть сбил пожилого человека при проезде регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

Трагедия произошла около 06.50 мск на улице Свердлова. Предварительно, 34-летний водитель при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на неустановленного пешехода около 70 лет.

В результате ДТП пешеход смертельно травмирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все детали.