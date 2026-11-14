Москва14 нояВести.В Крыму произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщается на канале крымской полиции в MAX.
По данным МВД, 13 ноября около 21.15 на автодороге "Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта" водитель Chery Tiggo 1984 года рождения наехал на пешехода, который лежал на проезжей части.
Следовавший за ним автомобиль Lada, за рулем которого был 42-летний мужчина, тоже совершил наезд на лежащего человека.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизньюговорится в сообщении
Обстоятельства трагедии устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.