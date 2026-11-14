Пешеход погиб при наезде двух автомобилей в Крыму

В Крыму произошло смертельное ДТП с двумя авто Пешеход погиб при наезде двух автомобилей в Крыму

Москва14 ноя Вести.В Крыму произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщается на канале крымской полиции в MAX.

По данным МВД, 13 ноября около 21.15 на автодороге "Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта" водитель Chery Tiggo 1984 года рождения наехал на пешехода, который лежал на проезжей части.

Следовавший за ним автомобиль Lada, за рулем которого был 42-летний мужчина, тоже совершил наезд на лежащего человека.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью говорится в сообщении

Обстоятельства трагедии устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.