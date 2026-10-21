Москва21 октВести.В Крыму выясняют обстоятельства столкновения легкового автомобиля с бетонным забором, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в МВД республики.
Авария произошла днем 21 октября на трассе в Евпатории. По предварительным данным, 79-летний водитель Kia Rio по неустановленной причине съехал в кювет и столкнулся с бетонным забором.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированыговорится в сообщении
По факту произошедшего организована проверка.