В Джанкое пешеход попал в смертельное ДТП Пешеход погиб в результате ДТП в Джанкое

Москва10 окт Вести.В Джанкое в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, пересекавший дорогу в неустановленном для этого месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП случилось 10 октября в 18.40 на улице Кутузова. Согласно предварительным данным, автомобилист 1998 года рождения на Chevrolet Lanos сбил мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход смертельно травмирован говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются точные обстоятельства ДТП.