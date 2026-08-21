В Пензенской области установили требования к цвету такси

Автомобилям такси в Пензенской области разрешили быть белыми и черными В Пензенской области установили требования к цвету такси

Москва21 авг Вести.Депутаты Пензенской области проголосовали за внесение изменений в закон, который регламентирует организацию перевозок пассажиров и багажа легковым такси, сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.

Законопроектом предлагается установить не только белый, но и черный цвет кузова такси говорится в публикации

Отмечается, что такие варианты на рынке наиболее распространены. Кроме того, они являются базовыми при изготовлении легковых автомобилей.

По мнению депутатов, это позволит снизить издержки предпринимателей по покраске кузова.

Что касается черного цвета, то он востребован для машин повышенного класса комфортности.

По мнению министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, реализация этого законопроекта приведет внешний облик легковых такси на территории региона к единому стандарту.

Кроме того, это будет способствовать повышению качества и легализации рынка перевозок, а также созданию равных конкурентных условий для профессиональных перевозчиков.