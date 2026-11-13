Axios: американские врачи требуют освободить их от ответственности за ошибки ИИ

Axios: в США медики требуют защитить их от судебных исков за ошибки ИИ Axios: американские врачи требуют освободить их от ответственности за ошибки ИИ

Москва13 ноя Вести.Американская медицинская ассоциация выступила с инициативой защитить врачей от судебных исков за ошибочные диагнозы или назначения, сделанные с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом сообщает новостной портал Axios.

В организации предложили возложить юридическую ответственность за возможные сбои на разработчиков программного обеспечения, поставщиков IT-решений, а также медицинские учреждения, обязывающие персонал применять цифровые системы.

В материале отмечается, что алгоритмы способны давать сбои из-за недостоверных или неполных входных данных. При этом врач не всегда имеет техническую возможность отследить внутреннюю логику и цепочку вычислений, приведшую ИИ к конкретному заключению.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов заявил, что к расшифровке результатов медицинских анализов искусственным интеллектом нужно относиться как к художественной литературе.