Москва18 авгВести.Азербайджан подал иск против телеканала CNN в федеральный суд США. Об этом сообщает информационное агентство Report.
В статье, опубликованной CNN 5 июня 2026 года, содержался ряд провокационных утверждений о том, что территория Азербайджана якобы использовалась Израилем для проведения военных и разведывательных операций против Иранаотмечается в сообщении
Уточняется, что еще до публикации материала американское издание было осведомлено о позиции азербайджанской стороны.
В ответ на запрос CNN азербайджанская сторона заранее официально опровергла эти утверждения… однако, несмотря на полученный ответ, позиция Азербайджана не была адекватно отражена в материалеговорится в тексте
Речь идет о публикации, в которой сообщается, что Израиль якобы тайно развернул элитные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. Уточняется, что израильский спецназ якобы проводил разведывательные операции на юге республики, в нескольких локациях вблизи иранской границы, чтобы добыть информацию для подготовки дальнейших операций против Тегерана.