Азербайджан подал иск против CNN в федеральный суд США Report: Азербайджан подал иск в суд против телеканала CNN

Москва18 авг Вести.Азербайджан подал иск против телеканала CNN в федеральный суд США. Об этом сообщает информационное агентство Report.

В статье, опубликованной CNN 5 июня 2026 года, содержался ряд провокационных утверждений о том, что территория Азербайджана якобы использовалась Израилем для проведения военных и разведывательных операций против Ирана отмечается в сообщении

Уточняется, что еще до публикации материала американское издание было осведомлено о позиции азербайджанской стороны.

В ответ на запрос CNN азербайджанская сторона заранее официально опровергла эти утверждения… однако, несмотря на полученный ответ, позиция Азербайджана не была адекватно отражена в материале говорится в тексте

Речь идет о публикации, в которой сообщается, что Израиль якобы тайно развернул элитные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. Уточняется, что израильский спецназ якобы проводил разведывательные операции на юге республики, в нескольких локациях вблизи иранской границы, чтобы добыть информацию для подготовки дальнейших операций против Тегерана.