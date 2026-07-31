Newsmax: Иран может находить дислокацию военных США за счет рекламных геометок

Иран нашел необычный способ использовать таргетированную рекламу против США Newsmax: Иран может находить дислокацию военных США за счет рекламных геометок

Москва31 июл Вести.Иран может использовать для определения местоположения американских военных на Ближнем Востоке технологии таргетированной рекламы, говорится в материале Newsmax.

Анонимный источник телеканала утверждает, что Тегеран использует данные геолокации, которые собираются для таргетированной рекламы, чтобы отслеживать местоположение находящихся в регионе американских военных.

Приложениям и сайтам необходимы точные GPS-координаты пользователей для показа персонализированной рекламы. Эти данные приобретаются и продаются через брокеров, а круг потенциальных покупателей практически не ограничен, отмечается в статье.

Ранее Reuters написало, что некоторых дислоцированных на Ближнем Востоке американских военнослужащих могут обязать сдать мобильные телефоны.

По данным агентства, это связано с опасениями, что публикация видео из соцсетей поможет иранским военным наносить более точные удары по объектам США.

Таблоид New York Post узнал от высокопоставленного американского чиновника о готовности президента США Дональда Трампа продолжать переговоры с Ираном только в случае согласия Исламской Республики на прекращение огня.