Азербайджанскому театру в Дербенте присвоили имя Муслима Магомаева Врио главы Дагестана Щукин: театру в Дербенте присвоили имя Муслима Магомаева

Москва17 сен Вести.Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру, который находится в Дербенте, присвоили имя певца Муслима Магомаева. Соответствующий указ подписал врио главы Дагестана Федор Щукин, он сообщил об этом в MAX.

Подписал указ о присвоении Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру имени легендарного Муслима Магомаева говорится в сообщении

В марте этого года театр открыли после масштабной реконструкции. У него появились новые гримерные и зрительный зал, а также современное световое и звуковое оборудование.

Щукин поздравил артистов с новой страницей в жизни театра.