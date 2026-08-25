Баканов назвал странным демонтаж площадки для "Союза" во Французской Гвиане Баканов прокомментировал решение ЕС снести площадку для "Союза" в Гвиане

Москва25 авг Вести.Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов навал странным решение Евросоюза демонтировать стартовую площадку для российских ракет-носителей типа "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане.

В комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live" глава корпорации напомнил, что снесенное сооружение обеспечивало десятки пусков. Он задался вопросом, зачем демонтировать объект, который приносил пользу.

Для меня какое-то странное было принято решение. У нас стартовый стол под ракету "Союз" был размещен на Куру. И вот недавно с такой радостью они показывали кадры, как его сносят рассказал Баканов

Он подчеркнул, что запуск ракеты "Союз" также производится с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

Будем работать с нашей территории. Их выбор, пусть сами принимают решение. Конечно, обидно, но мы будем работать, несмотря на эти решения добавил он

Ранее глава Роскосмоса допустил, что Россия и США могут сотрудничать на околоземной орбите после Международной космической станции.