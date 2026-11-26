Баканов и представитель ООН по космосу обсудили деятельность стран на Луне

Баканов обсудил с представителем ООН по космосу деятельность стран на Луне Баканов и представитель ООН по космосу обсудили деятельность стран на Луне

Москва26 ноя Вести.Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и директор управления ООН по вопросам космического пространства Аарти Холла-Майни провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе деятельность стран на Луне, сообщили в Роскосмосе.

В Национальном космическом центре имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова с директором управления ООН по вопросам космического пространства (УВКП ООН) Аарти Холлой-Майни сказано в сообщении

Как отмечается в заявлении, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной космической повестки, включая деятельность на Луне и равный доступ к данным дистанционного зондирования Земли.

Намечены перспективы в дальнейшем взаимодействии Роскосмоса с управлением ООН по вопросам космического пространства и участия России в мероприятиях ООН по космической тематике цитирует госкорпорация слова Баканова

Также для Холлы-Майни провели экскурсию по галерее Национального космического центра.

Ранее Баканов рассказал об участии России в совместной с КНР лунной миссии, а также прокомментировал споры о том, кому принадлежит Луна.