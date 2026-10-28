Баканов: Африка как новый центр силы сегодня невозможна без космоса

Баканов считает, что Африка на сегодняшний день невозможна без космоса Баканов: Африка как новый центр силы сегодня невозможна без космоса

Москва28 окт Вести.Африка стала новым центром силы, а сила без космоса на сегодняшний день невозможна, заявил в комментарии ИС "Вести" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он обратил внимание, что Россия активно сотрудничает в космической сфере со странами Африки, в частности, с Танзанией.

Как сказал президент [России Владимир Путин], Африка — это новый центр силы. Сила сегодня без космоса просто невозможна. И у нас вообще повестка очень обширная, с африканскими странами и с Египтом. Мы создавали для них и EgyptSat - спутник обзорный космоснимков. У нас станция главная ГЛОНАСС в ЮАР отметил Баканов

По словам главы Роскосмоса, Россия подписывает новые соглашения с Танзанией, формирующей сейчас собственное национальное космическое агентство.

У них есть заинтересованность в космоснимках, в создании своих космических аппаратов, в запуске на наших ракетах этих космических аппаратов. И об этом обо всем мы сегодня на площадке говорим добавил он

Кроме того, Баканов указал на выгоду России от такого сотрудничества.

[Мы получим] заказ для нашей промышленности, для нашей космической отрасли, на наши сервисы, на наши услуги, чтобы наш космос был полезен на всех континентах, во всех странах заявил гендиректор Роскосмоса

Ранее глава госкорпорации раскрыл направления сотрудничества России и Китая. По его словам, страны рассматривают взаимодействия по трем аспектам, в том числе по миссиям на другие небесные тела.