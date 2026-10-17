Москва17 окт Вести.Страны Центральной Азии (ЦА) не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного развития полноценной космонавтики, поэтому для достижения технологического суверенитета им целесообразно объединить усилия и создать общую кооперационную сеть по разработке и эксплуатации спутниковых группировок. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил популяризатор космонавтики, педагог, руководитель сообщества "Советский космос" Максим Цуканов.

Наши соседи [из стран Центральной Азии] находятся на разных уровнях развития собственной космонавтики. Но если говорить в целом, то сейчас ни одна из стран ЦА самостоятельно развивать свою спутниковую группировку не способна - нет носителей. То есть создать малый спутник возможно, а средний, тяжелый - пока нет. Требуются свои стартовые мощности, требуются свои носители, требуется электроника устойчивая, космические процессоры. То есть вся-вся эта электронно-оптическая начинка, она, конечно, закупается на стороне, в том числе и пусковые услуги сказал Цуканов

Он выразил уверенность, что гораздо проще и легче развивать свои технологии в кооперации с ближайшими партнерами и союзниками.

По единой технологии создавать спутники - каждая страна создает свой, - они эти спутники могут объединять в некоторые созвездия, где каждая страна может пользоваться общими полученными данными с этих спутников. Все страны для того, чтобы иметь независимый космический доступ, должны в данном проекте иметь равные права, возможности и разнесенную технологическую базу отметил Цуканов

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-35". После выхода на орбиту корабль направится к Международной космической станции.