Балицкий сообщил об крупной аварии на сетях водоснабжения в Запорожской области Крупная авария на сетях водоснабжения произошла в запорожском Мелитополе

Москва7 ноя Вести.Крупная авария на сетях водоснабжения произошла в Мелитополе, подача осуществляется с пониженным давлением по графику. На месте работают аварийные бригады. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

На участке ул. Костенко — ул. Петровского города Мелитополя произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Водоснабжение города осуществляется с пониженным давлением согласно графику подачи воды. Движение автотранспорта на участке по улице Костенко от улицы Петровского до улицы Карла Маркса прекращено написал губернатор в мессенджере МАХ

Предположительно, восстановительные работы должны быть завершены до конца дня 8 ноября, воскресенья.