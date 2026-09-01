Москва1 сенВести.Популярного в Индии певца Анкита Балияна застрелили при выходе из спортзала в штате Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает индийский портал News9, ссылаясь на полицию.
Отмечается, что 35-летнего певца застрелили четыре человека, подъехавшие на мотоциклах к спортзалу в городе Шамли.
Полиция выследила двух предполагаемых преступников и убила их при задержании ответным огнем.
Спецподразделение полиции штата Уттар-Прадеш в ходе перестрелки застрелило двух стрелков, предположительно причастных к недавнему убийству певца из Харьяны Анкита Балиянаговорится в сообщении
По данным полиции, пострадали два правоохранителя.
Балиян исполнял песни на харьянви – диалекте хинди.
В апреле день рождения в Индии закончился стрельбой, погибли три человека.