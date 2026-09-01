Индийского певца Балияна застрелили на выходе из спортзала

Бандиты в Индии застрелили популярного певца Балияна Индийского певца Балияна застрелили на выходе из спортзала

Москва1 сен Вести.Популярного в Индии певца Анкита Балияна застрелили при выходе из спортзала в штате Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает индийский портал News9, ссылаясь на полицию.

Отмечается, что 35-летнего певца застрелили четыре человека, подъехавшие на мотоциклах к спортзалу в городе Шамли.

Полиция выследила двух предполагаемых преступников и убила их при задержании ответным огнем.

Спецподразделение полиции штата Уттар-Прадеш в ходе перестрелки застрелило двух стрелков, предположительно причастных к недавнему убийству певца из Харьяны Анкита Балияна говорится в сообщении

По данным полиции, пострадали два правоохранителя.

Балиян исполнял песни на харьянви – диалекте хинди.

В апреле день рождения в Индии закончился стрельбой, погибли три человека.