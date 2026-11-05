Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за три года Банк Англии повысил ключевую ставку до 4%

Москва5 ноя Вести.Банк Англии впервые с августа 2023 года повысил ключевую ставку в Великобритании. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике 4 ноября.

Комитет… большинством голосов – восемь против одного – проголосовал за повышение банковской ставки на 25 процентных пунктов, до 4%. Один член проголосовал за повышение ставки на 50 процентных пунктов, до 4,25% говорится в сообщении

Регулятор повысил ключевую ставку на фоне ускорения инфляции в Соединенном Королевстве из-за роста цен на энергоносители. В сентябре она достигла самого высокого показателя за последние 11 месяцев – 3,5%.

Ранее премьер Великобритании Эндрю Бернем заявил, что страна не намерена выплачивать репарации странам Карибского бассейна, так как нынешнее поколение британцев не ответственно за работорговлю в колониях.