Москва30 сенВести.После решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых девять российских банков повысили доходность по депозитам, а один — снизил. Наиболее заметный рост зафиксирован по вкладам сроком на год и полтора года, свидетельствуют данные маркетплейса "Финуслуги", предоставленные газете "Ведомости".
По состоянию на 30 сентября максимальная ставка среди топ-20 банков достигает 19% годовых по трехмесячному депозиту для новых клиентов, в то время как минимальный показатель составляет 7% по трехлетним вкладам. Средние ставки по рынку распределились следующим образом: на 3 месяца — 13,73%, на 6 месяцев — 13,21%, на год — 12,71%, на 1,5 года — 11,79%, на 2 года — 11,21%, на 3 года — 10,71%.
Эксперты отмечают, что корректировка ставок на среднесрочных и длинных отрезках отражает пересмотр банками прогнозов по динамике ключевой ставки вслед за сигналами регулятора.