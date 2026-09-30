Девять российских банков повысили ставки по вкладам после решения ЦБ Эксперты оценили изменение ставок по банковским вкладам на фоне решений ЦБ

Москва30 сен Вести.После решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых девять российских банков повысили доходность по депозитам, а один — снизил. Наиболее заметный рост зафиксирован по вкладам сроком на год и полтора года, свидетельствуют данные маркетплейса "Финуслуги", предоставленные газете "Ведомости".

По состоянию на 30 сентября максимальная ставка среди топ-20 банков достигает 19% годовых по трехмесячному депозиту для новых клиентов, в то время как минимальный показатель составляет 7% по трехлетним вкладам. Средние ставки по рынку распределились следующим образом: на 3 месяца — 13,73%, на 6 месяцев — 13,21%, на год — 12,71%, на 1,5 года — 11,79%, на 2 года — 11,21%, на 3 года — 10,71%.

Эксперты отмечают, что корректировка ставок на среднесрочных и длинных отрезках отражает пересмотр банками прогнозов по динамике ключевой ставки вслед за сигналами регулятора.