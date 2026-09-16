ВТБ повысил максимальные ставки по долгосрочным вкладам до 13,9% годовых

ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам ВТБ повысил максимальные ставки по долгосрочным вкладам до 13,9% годовых

Москва16 сен Вести.С 16 сентября банк ВТБ повышает ставки по долгосрочным вкладам. Рост доходности составил до 2,4 п.п., сообщила пресс-служба организации.

С 16 сентября ВТБ улучшил условия по рублевым вкладам на долгие сроки. Рост доходности составил до 2,4 п.п. Теперь максимальная ставка в банке доступна на 1,5 года говорится в релизе

Для розничных клиентов максимальная ставка составит 13,7% годовых, для пользователей программы "Привилегии" – 13,8%, для Private Banking – 13,9%.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем привлеченных средств в российских банках достигнет 71 триллион рублей. В 2027 году этот показатель может сохранить текущие темпы роста.