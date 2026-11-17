Банк ПСБ назвал прецедентом возврат дела о банкротстве Слипенчука в Москву РБК: ПСБ назвал прецедентом возврат дела о банкротстве Слипенчука в Москву

Москва17 ноя Вести.Дело о банкротстве экс-депутата Госдумы Михаила Слипенчука по решению Верховного суда передали из Арбитражного суда Еврейской автономной области в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает РБК.

В банке ПСБ назвали решение суда "принципиальной победой", формирующей новую судебную практику.

Мы добились возврата дела о банкротстве Михаила Слипенчука из Арбитражного суда Еврейской автономной области в Арбитражный суд города Москвы. Это создало прецедент не только в юридическом, но и финансовом секторе говорится в сообщении пресс-службы банка

Банк намерен добиваться погашения задолженности за счет имущества должника.

Экс-депутат Слипенчук также известен как основатель инвестиционно-финансовой компании (ИФК) "Метрополь".