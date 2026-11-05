Москва5 ноя Вести.Суд Люксембурга принял прецедентное решение, отменив запрет министерства финансов страны на возврат замороженных. Речь идет о тех гражданах, которые персонально не находятся под санкциями ЕС, но их инвестиции были заморожены в рамках санкций против Национального расчетного депозитария (НРД), сообщает ТАСС.

Решение Минфина Люксембурга от 26 сентября 2023 года подлежит отмене говорится в резолюции суда

Суд также пояснил, что, согласно существующим нормам, разблокирование активов российских компаний и граждан, не находящихся под санкциями, допускается.

Это решение может стать прецедентом для рассмотрения исков других клиентов, чьи средства оказались блокированы по санкциям против НРД.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала искать новые пути использования замороженных российских активов.