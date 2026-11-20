Банк России предупредил о признаках финансовой пирамиды у двух компаний ЦБ РФ: LumenX и Black Sea Club демонстрируют признаки финансовой пирамиды

Москва20 ноя Вести.Компании LumenX и Black Sea Club демонстрируют признаки финансовых пирамид, из-за чего были внесены в предупредительный список, сообщил Банк России в мессенджере Telegram.

В российском Центробанке предупредили о нежелательности вкладывать деньги в предлагаемые этими компаниями сомнительные схемы.

Мошенники распространяют в Telegram-каналах информацию о несуществующих инвестиционных ИИ-платформах и убеждают вложить деньги, обещая быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке. Обе схемы имеют признаки псевдоинвестиционных проектов, их сайты направлены на блокировку говорится в сообщении

Ранее ЦБ РФ предложил банкам России 50 новых критериев для проверки клиентов на причастность к незаконной финансовой деятельности. Среди них регулятор указал действия, свидетельствующие об использовании псевдокредитов, привлечении денег в финансовые пирамиды и работе с нелегальными ломбардами.

Банк России за девять месяцев 2026 года выявил 4,4 тысячи компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

46% из них приходится на псевдоинвестционные проекты, включая финансовые пирамиды. Примерно треть (31,6%, или 1,4 тысячи) составляют субъекты с признаками нелегальных кредиторов.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число игроков на нелегальном рынке сократилось на 23%, а деятельность нелегальных кредиторов возросла почти вдвое.

В пресс-службе Банка России объяснили это ростом активности нелегальных кредиторов в интернете - в соцсетях и на платформах объявлений.