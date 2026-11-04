Глава госучреждения в Иркутске получил 2,5 года условно за банкет на ₽750 тысяч

Банкет на ₽750 тыс. обошелся главе госучреждения в Иркутске в 2,5 года условно Глава госучреждения в Иркутске получил 2,5 года условно за банкет на ₽750 тысяч

Москва4 ноя Вести.Кировский районный суд Иркутска вынес приговор 43-летнему местному жителю Иркутской области, обвинявшийся в присвоении и растрате 750 тыс. рублей, которые были потрачены на банкет в честь Дня работника дорожного хозяйства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам расследования, фигурант на посту руководителя госучреждения в период с июня по октябрь 2024 года незаконно распорядился деньгами, выделенными из регионального бюджета.

Подсудимый организовал проведение банкета, приуроченного к празднованию "Дня работника дорожного хозяйства". Для оплаты мероприятия были заключены два договора с формулировкой об оказании услуг по организации и проведению конференции. Однако фактически конференция не проводилась, а средства были израсходованы на праздничный банкет… Общая сумма причиненного ущерба составила 750 000 рублей говорится в канале пресс-службы судов на платформе MAX

Как уточняется, подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил ущерб до возбуждения уголовного дела. Суд учел также в качестве смягчающих обстоятельств наличие у него малолетних детей и активное содействие следствию. В итоге фигуранту, кроме штрафа, назначено наказание в виде лишения свободы условно на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года. Ему также запрещено заниматься административно-хозяйственной деятельностью с распоряжением деньгами и имуществом госучреждений в течение 2-х лет.