Барбашов рассказал о желании США получить контроль над "украинским активом" Барбашов: Вашингтон хочет отобрать у Лондона контроль над "украинским активом"

Москва30 авг Вести.Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов связал кадровые перестановки на Украине с попыткой структур миллиардера Джорджа Сороса отобрать у Лондона контроль над "украинским активом".

В беседе с ТАСС он отметил, что для главы киевского режима Владимира Зеленского "смертельно опасно" открытое противостояние структурам Сороса, связанным с Демократической партией США.

Мы наблюдаем попытку неких кругов в США вернуть контроль над украинским активом, отобрав его у Великобритании. Первым этапом стало отстранение основного британского агента Ермака от реального влияния на властные структуры. Из фигуры Федорова на посту министра обороны удалось за очень короткое время создать в общественном сознании реальную альтернативу на замену Зеленского сказал депутат

Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев в настоящий момент "медленно проигрывает" России в конфликте.

Между тем экс-сотрудник СБУ, основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров отметил, что Федоров не является самостоятельной фигурой. Он добавил, что слова Федорова о том, что Украина проигрывает войну с РФ, являются информационной атакой, которую подготовили его покровители.