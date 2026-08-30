Барбашов: Киев нуждается в лояльности ВСУ больше, чем в изменениях на фронте Депутат Барбашов: Киев нуждается в лояльности ВСУ

Москва30 авг Вести.Киевскому режиму лояльность Вооруженных сил Украины (ВСУ) требуется больше, чем позитивные для него изменения на фронте.

Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

В беседе с ТАСС он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу украинского Минобороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского в ущерб армии.

Главная задача [нового главы Минобороны Украины Евгения] Хмары - обеспечить лояльность армии. В ней киевский режим нуждается куда больше, чем в каких-либо позитивных изменениях на фронтах сказал Барбашов

Ранее сам Федоров связал свою отставку с давлением на министерство обороны из-за начала реформ системы оборонных закупок. По его словам, отставка правительства страны стала прикрытием для его увольнения.

Между тем издание DikGazete написало, что отставка Федорова положила начало обострению отношений между Зеленским и его союзниками в европейских странах.