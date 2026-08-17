Москва17 авг Вести.Непоследовательность кадровой политики главы киевского режима Владимира Зеленского является одной из причин усиливающегося недовольства Верховной рады Украины.

Об этом написала французская газета Le Monde, анализируя внутриполитическую ситуацию в постсоветской республике после отставки министра обороны страны Михаила Федорова.

Многие украинские парламентарии выражают недоумение по поводу масштабных кадровых перестановок, которые воспринимаются Радой как попытка Зеленского усилить контроль над властными структурами, говорится в материале.

Оппозиционные политики утверждают, что Зеленский подбирает министров, ориентируясь на их лояльность, а не на профессиональные качества.

Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию после отставки Федорова, позиции Зеленского в политической системе ослабли, следует из статьи.

Это наглядно демонстрирует неспособность Зеленского работать со всеми заинтересованными сторонами приводит Le Monde слова депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе

Отставка Федорова была обусловлена, в том числе, конфликтом с прежним главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, которого экс-министр предлагал заменить. После ухода чиновника из правительства в различных городах Украины начались акции протеста.

Источники газеты The Financial Times допустили, что увольнение Федорова могло быть связано с его отказом передавать выгодные госконтракты привилегированным компаниям.

Назначение нового министра обороны пока не состоялось, временно обязанности исполняет и. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.