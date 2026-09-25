Башкирский театр оперы и балета готовит премьеру на музыку Шостаковича В Башкирском театре оперы и балета покажут спектакль "Седьмая симфония Победы"

Москва25 сен Вести.Башкирский театр оперы и балета готовит спектакль "Седьмая симфония Победы" на музыку Дмитрия Шостаковича, премьера которого состоится в 2027 году к 9 мая. Постановку осуществит ведущий солист Михайловского театра, балетмейстер Марат Шемиунов. Подробности о постановке он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам балетмейстера, артисты, играющие в спектакле, очень искренние, так как тема войны не терпит другого подхода.

Артисты очень искренние. Мне кажется, что с этой темой – темой войны, нельзя по-другому. Седьмая симфония – это блокада, трагедия, памятник музыкальной культуры, противостояние, но по сути дела, конечно, тут тема войны заявил Шемиунов

Первые три части симфонии Шостакович написал в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде, в декабре в эвакуации композитор завершил четвертую. В августе в осажденном городе оставшиеся полуголодные музыканты исполнили симфонию в филармонии. Это стало символом непокоренного духа ленинградцев.