Bayer выплатит 7,2 млрд долларов по искам онкопациентов Bayer выплатит 7,2 млрд долларов за использование гербицида, вызывающего рак

Москва21 ноя Вести.Суд американского штата Миссури одобрил выплаты до $7,25 млрд онукобольным, подавшим иски против концерна Bayer, сообщает Associated Press. Компании вменяется в вину то, что она не предупредила потребителей, что гербицид Roundup может вызывать рак.

Bayer уже изменила формулу средства от сорняков, которое продается для розничных клиентов.

Истцы получат в среднем от $10 тысяч до $165 тысяч, в зависимости то того, как они использовали гербицид, когда у них обнаружили рак и насколько тяжелая стадия. Сумма выплат включает также $600 млн гонораров юристам.

Судья подчеркнул, что иное решение могло бы вынудить Bayer объявить о банкротстве.

Ранее сообщалось, что в России создан препарат, уничтожающий борщевик на 100%.