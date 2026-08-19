Акции Moderna выросли почти вдвое после новости об эффективности вакцины от рака Bloomberg: акции Moderna выросли вдвое после успешного испытания вакцины от рака

Москва19 авг Вести.Акции американской биотехнологической компании Moderna на торгах в среду взлетели практически вдвое на фоне новостей о том, что разработанная ею вакцина в ходе испытаний помогла снизить частоту рецидивов онкологии на поздних стадиях. Об этом пишет Bloomberg.

Акции Moderna выросли более чем вдвое и установили внутридневной рекорд, хотя до своих максимумов в период пандемии COVID-19 им еще далеко говорится в сообщении

По данным биржи NASDAQ, на пике стоимость акций компаний достигала 163,43 доллара. Рост составил почти 160%. Подросли и акции фармкомпании Merck, которая также участвовала в исследовании. Однако во втором случае, уточняет агентство, показатели более скромные — 10%.

Как указано в сообщении, испытание продемонстрировало, что вакцина в сочетании с иммунопрепаратом Keytruda компании Merck снижает частоту рецидивов меланомы в эффективнее, чем иммунотерапия в одиночку. Кроме того, рак перестает распространяться на новые участки тела.

Ранее сообщалось, что в России планируют разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.