Baza: соседи Маваши не слышали шума, выстрела и звуков борьбы в день его смерти

Baza: cоседи Миши Маваши не слышали выстрела в день его смерти Baza: соседи Маваши не слышали шума, выстрела и звуков борьбы в день его смерти

Москва29 окт Вести.Соседи рэпера Миши Маваши уверяют, что в день его смерти не заметили чего-либо подозрительного: был обычный выходной день, когда многие находились дома. Об этом пишет Baza.

При этом в доме музыканта очень хорошая слышимость, через стены можно разобрать даже обычные разговоры.

Также соседи утверждают, что в день трагедии рядом с рэпером не было его постоянного охранника, который сопровождал Маваши даже во время прогулки с его стаффордширским терьером. Где он находился, они затруднились ответить.

В день трагедии жильцы не слышали ни выстрела, ни шума, ни звуков борьбы сказано в публикации

Маваши заселился в квартиру в мае, его описывают как спокойного и осторожного соседа. После сообщений о смерти Маваши его охранника соседи в доме больше не видели, пишет издание.

25 октября в Telegram-канале рэпера сообщили, что он умер на 42 году жизни. В обстоятельствах гибели общественника разбирается Следственный комитет.

Утром 29 октября музыканта и основателя движения "Северный человек" похоронили на кладбище в Воронеже.