Baza: предварительно, 3 человека пострадали при обрушении трибуны в парке Москвы

Baza: предварительно, 3 человека пострадали при обрушении трибуны в Москве Baza: предварительно, 3 человека пострадали при обрушении трибуны в парке Москвы

Москва26 сен Вести.Предварительно, три человека пострадали при обрушении трибуны в парке киноприключений "Мастер Панин", расположенном на западе Москвы. Об этом сообщило интернет-издание Baza.

По данным "Базы", посетители … перелезали через ограждение аттракциона, когда трибуна пошатнулась и рухнула. Трое пострадали — одному из них потребовалась помощь медиков говорится в сообщении, опубликованном в канале Baza в мессенджере МАХ

Отмечается, что трибуна с людьми упала с высоты 3-го этажа.

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