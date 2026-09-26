Москва26 сенВести.Предварительно, три человека пострадали при обрушении трибуны в парке киноприключений "Мастер Панин", расположенном на западе Москвы. Об этом сообщило интернет-издание Baza.
По данным "Базы", посетители … перелезали через ограждение аттракциона, когда трибуна пошатнулась и рухнула. Трое пострадали — одному из них потребовалась помощь медиковговорится в сообщении, опубликованном в канале Baza в мессенджере МАХ
Отмечается, что трибуна с людьми упала с высоты 3-го этажа.
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