Москва21 нояВести.Жительница Владивостока порядка семи лет прожила с иглой в зубе – врачи обнаружили ее во время компьютерной томографии, сообщили в МАХ-канале Baza.
Женщина обратилась к врачу из-за затянувшейся простуды: ей мешал насморк. Врач направил ее на КТ, где и выявили проблему.
Оказалось, что в зубном канале у пациентки находилась забытая стоматологом игла, а в гайморовой пазухе застрял кусок пломбы. Девушка предполагает, что оба "сюрприза" остались после похода к стоматологу около семи лет назаднаписали в источнике
Жительница Приморья уточнила, что с тех пор не обращалась к дантисту и не подозревала о наличии посторонних предметов.
Пациентке посоветовали операцию под общим наркозом. Избавиться от неожиданных находок она планирует в январе.