Baza: иглу в зубе жительницы Владивостока нашли врачи во время КТ

Baza: жительница Владивостока прожила с иглой в зубе около семи лет Baza: иглу в зубе жительницы Владивостока нашли врачи во время КТ

Москва21 ноя Вести.Жительница Владивостока порядка семи лет прожила с иглой в зубе – врачи обнаружили ее во время компьютерной томографии, сообщили в МАХ-канале Baza.

Женщина обратилась к врачу из-за затянувшейся простуды: ей мешал насморк. Врач направил ее на КТ, где и выявили проблему.

Оказалось, что в зубном канале у пациентки находилась забытая стоматологом игла, а в гайморовой пазухе застрял кусок пломбы. Девушка предполагает, что оба "сюрприза" остались после похода к стоматологу около семи лет назад написали в источнике

Жительница Приморья уточнила, что с тех пор не обращалась к дантисту и не подозревала о наличии посторонних предметов.

Пациентке посоветовали операцию под общим наркозом. Избавиться от неожиданных находок она планирует в январе.