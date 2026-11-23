Москва23 нояВести.Белорусский президент Александр Лукашенко согласовал назначение Константина Бурака первым заместителем генерального секретаря СНГ, сообщает агентство БЕЛТА.
Ранее Бурак был помощником президента - инспектором по Гродненской области.
Лукашенко дал согласие на назначение Константина Бурака на должность первого заместителя генерального секретаря Содружества Независимых Государствговорится в сообщении
Кандидатуру должен утвердить Совет полпредов стран СНГ.
Ранее Лукашенко называл РФ и Белоруссию локомотивом интеграции на постсоветском пространстве.