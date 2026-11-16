Москва16 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко председателем Витебского областного исполнительного комитета. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Представляя нового руководителя региона, Лукашенко отметил его системный подход к работе и военный опыт. По словам президента, одной из главных проблем области остается недостаточная дисциплина, поэтому там необходимо усилить контроль за исполнением задач.

В Витебской области беда – дисциплина. Надо вводить армейскую дисциплину в плане исполнения технологических регламентов заявил белорусский лидер

До нового назначения Муравейко занимал должность заместителя главы администрации президента, а ранее возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее Лукашенко во время рабочей поездки на Оршанский льнокомбинат дал старт новой технологической линии производства одежды. Он призвал носить вещи белорусского производства.