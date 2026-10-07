Путин и Лукашенко договорились обсудить актуальные вопросы на полях саммита СНГ

Путин и Лукашенко обсудят актуальные темы в Ашхабаде Путин и Лукашенко договорились обсудить актуальные вопросы на полях саммита СНГ

Москва7 окт Вести.Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов и тем на полях саммита СНГ. Об этом сообщает агентство БЕЛТА, со ссылкой на пресс-службу лидера Белоруссии.

Агентство отмечает, что речь у двух лидеров пойдет о вопросах двустороннего сотрудничества РФ и РБ. Также Путин и Лукашенко обсудят аспекты международной обстановки.

Саммит СНГ пройдет 8-9 октября 2026 года в столице Туркменистана Ашхабаде. Помимо глав стран СНГ ожидается участие президента Ирана Масуда Пезешкиана в качестве специального гостя.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 74-летием, назвав его деятельность на посту президента РФ примером самоотверженного служения Отечеству.