Лукашенко: переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии велись

В НОК подтвердили переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии Лукашенко: переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии велись

Москва22 окт Вести.Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Виктор Лукашенко подтвердил, что переговоры о переходе фигуриста Александра Плющенко в сборную Белоруссии велись.

В беседе с РИА Новости Лукашенко заверил, что, несмотря на выбор Александра в пользу Азербайджана, Белоруссия будет поддерживать его на международной арене, как до этого "поддерживала всех россиян".

Слышал, что такие переговоры велись, но в итоге он выбрал другую страну сказал он

Ранее бывший главный тренер национальной команды Белоруссии Олег Васильев заявил, что при переговорах о переходе Плющенко в сборную республики все сорвалось в последний момент.