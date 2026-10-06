Бензовоз загорелся на острове Русский в Приморском крае

Бензовоз загорелся на острове Русский Бензовоз загорелся на острове Русский в Приморском крае

Москва6 окт Вести.Бензовоз загорелся на острове Русский — пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Об этом сообщило МЧС России по Приморскому краю.

В 15.28 по местному времени (08.28 мск) спасателям поступило сообщение о возгорании бензовоза на Университетском проспекте, а уже через 8 минут они приступили к ликвидации огня на месте.

На момент … прибытия горели одни из задних колес бензовоза. Пожар оперативно ликвидировали на площади около 2 кв. м. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.