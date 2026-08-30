В автомобильном тоннеле в Приморье произошел пожар

В Приморье в автомобильном тоннеле произошел пожар В автомобильном тоннеле в Приморье произошел пожар

Москва30 авг Вести.Тоннель загорелся на трассе Раздольное – Хасан в Приморском крае, информация о пострадавших пока не поступала, пишет канал MAX "Новости Владивостока и Края".

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 30 августа в Нарвинском тоннеле. Внутри могут находиться автомобили.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении и хлопках внутри сооружения.... По словам свидетелей, загореться могла электропроводка сказано в сообщении

Официальной информации о происшествии и пострадавших пока нет.