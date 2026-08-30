Москва30 авгВести.Тоннель загорелся на трассе Раздольное – Хасан в Приморском крае, информация о пострадавших пока не поступала, пишет канал MAX "Новости Владивостока и Края".
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 30 августа в Нарвинском тоннеле. Внутри могут находиться автомобили.
Очевидцы сообщают о сильном задымлении и хлопках внутри сооружения.... По словам свидетелей, загореться могла электропроводкасказано в сообщении
Официальной информации о происшествии и пострадавших пока нет.