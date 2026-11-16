Бизнесмен, против которого ввели санкции, вышел из состава директоров "Яндекса" Предприниматель Чачава вышел из совета директоров "Яндекса"

Москва16 ноя Вести.Предприниматель, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава вышел из совета директоров "Яндекса". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что персональные санкции Европейского союза в отношении бизнесмена не касаются головной компании - МКПАО "Яндекс" и дочерних компаний группы.

Изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании подчеркнули в "Яндексе"

В пресс-службе добавили, что компания продолжает работу в обычном режиме под руководством команды менеджеров.

Ранее ЕС принял решение о введение санкций против Чачавы.