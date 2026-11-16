Москва16 нояВести.Предприниматель, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава вышел из совета директоров "Яндекса". Об этом сообщила пресс-служба компании.
Там отметили, что персональные санкции Европейского союза в отношении бизнесмена не касаются головной компании - МКПАО "Яндекс" и дочерних компаний группы.
Изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компанииподчеркнули в "Яндексе"
В пресс-службе добавили, что компания продолжает работу в обычном режиме под руководством команды менеджеров.
Ранее ЕС принял решение о введение санкций против Чачавы.