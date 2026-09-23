Москва23 сенВести.Суд Европейского союза отменил решение Евросовета о продлении санкций против бывшего российского сенатора от Калининградской области Олега Ткача, сообщил портал EU Law Life.
Ткач был внесен в санкционные списки в марте 2022 года за то, что вместе с другими членами Совета Федерации РФ ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР.
Защите удалось убедить суд, что продление санкций против него не соответствует нормам ЕС, поскольку Ткач оставил пост сенатора в 2022 году, не занимал с тех пор государственных должностей и приобрел два новых гражданства, что запрещает ему занимать госдолжности в России.
Таким образом, заявитель продемонстрировал, что отошел от российской политической жизниговорится в решении суда
Отмечается, что это решение не снимает санкции ЕС с Ткача полностью, поскольку решение Евросовета от марта 2026 года о продлении ограничений против него еще остается в силе. Бывший сенатор уже начал его обжалование.
Ранее Евросовет снял санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В то же время власти ЕС продлили персональные рестрикции против 3000 физических и юридических лиц, которых считают связанными с Россией.