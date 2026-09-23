Москва23 сен Вести.Суд Европейского союза отменил решение Евросовета о продлении санкций против бывшего российского сенатора от Калининградской области Олега Ткача, сообщил портал EU Law Life.

Ткач был внесен в санкционные списки в марте 2022 года за то, что вместе с другими членами Совета Федерации РФ ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Защите удалось убедить суд, что продление санкций против него не соответствует нормам ЕС, поскольку Ткач оставил пост сенатора в 2022 году, не занимал с тех пор государственных должностей и приобрел два новых гражданства, что запрещает ему занимать госдолжности в России.

Таким образом, заявитель продемонстрировал, что отошел от российской политической жизни говорится в решении суда

Отмечается, что это решение не снимает санкции ЕС с Ткача полностью, поскольку решение Евросовета от марта 2026 года о продлении ограничений против него еще остается в силе. Бывший сенатор уже начал его обжалование.

Ранее Евросовет снял санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В то же время власти ЕС продлили персональные рестрикции против 3000 физических и юридических лиц, которых считают связанными с Россией.