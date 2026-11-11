Инвестор Чачава больше не контролирует крупнейшего акционера Ozon Структуры инвестора Чачавы утратили контроль над крупнейшим акционером Ozon

Москва11 ноя Вести.Структуры бизнесмена Александра Чачавы утратили контроль над компанией "О23", владеющей 34,95% акций маркетплейса Ozon, пишет РБК со ссылкой на данные маркетплейса.

Один из совладельцев "Яндекса" Чачава стал акционером Ozon в июле 2025 года, купив через свои структуры акционерное общество "О23".

Чачава и подконтрольные ему структуры более не распоряжаются 75 628 658 акциями Ozon, принадлежащими АО "О23". Согласно уведомлению, у АО "О23" отсутствует новый контролирующий акционер говорится в сообщении маркетплейса

Отмечается, что изменения не повлияют на операционную деятельность Ozon.

Чачава стал крупнейшим акционером Ozon в апреле 2026 года. Cам бизнесмен называл приобретение доли в Ozon качественной портфельной инвестицией. Он отмечал тогда, что это решение отражает его уверенность в потенциале роста Ozon и способности компании укреплять свои позиции на рынке.