Чистая прибыль Ozon в III квартале 2026 года выросла на 25% до 3,7 млрд рублей

Итоги третьего квартала: Ozon нарастил чистую прибыль на 25% Чистая прибыль Ozon в III квартале 2026 года выросла на 25% до 3,7 млрд рублей

Москва28 окт Вести.Чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Выручка выросла в 1,6 раза и составила 421,2 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA за квартал составила 93 млрд рублей. Кроме того, компания отразила оценочные резервы по убыткам на 30,1 млрд рублей, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектов. В них вошли ущерб по товарам для продажи, убытки от выбытия и обесценения оборудования, а также прочие убытки и расходы. Часть собственных рисков Ozon была застрахована.

Ozon продолжает обсуждение возможных компенсаций со страховыми компаниями указано в сообщении маркетплейса

Благодаря росту клиентской базы и частоты покупок в третьем квартале 2026 года Ozon доставил 1,2 млрд заказов, что на 76% больше, чем в третьем квартале прошлого года. В среднем один покупатель оформляет на платформе 51 заказ в год. Оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 42% в годовом выражении, до 1,6 трлн рублей. Скорректированная EBITDA e-commerce бизнеса достигла 65,4 млрд рублей.

Выручка финтех-направления на фоне развития кредитного и транзакционного бизнесов выросла на 57%, до 85,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения также увеличилась на 57% и достигла 27,1 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2026 года остатки на текущих счетах, вкладах и депозитах составили 834,8 млрд рублей, а активы, приносящие процентные доходы, — 1 076,5 млрд рублей.

Ранее на этой неделе Ozon заявил о переходе к круглогодичным крупным распродажам.