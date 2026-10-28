Убытки Ozon из-за атак БПЛА на логистические объекты составили 30,1 млрд рублей Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты в 30,1 млрд рублей

Москва28 окт Вести.Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками украинских беспилотников на 11 логистических объектов в 30,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания отразила 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектов указали в Ozon

В эту сумму вошли ущерб по товарам для продажи, убытки, которые связаны с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы.

Из сообщения следует, что часть собственных рисков компании была застрахована.

Сейчас Ozon продолжает обсуждать со страховыми компаниями возможные компенсации.

Ранее в пресс-службе Ozon сообщили, что крупные распродажи на российских маркетплейсах будут проходить в течение всего года, а не в формате отдельных коротких акций. Как объяснили в компании, растянутый график позволяет стимулировать повторные покупки и равномернее распределять нагрузку на логистическую инфраструктуру.