Москва28 октВести.Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками украинских беспилотников на 11 логистических объектов в 30,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания отразила 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектовуказали в Ozon
В эту сумму вошли ущерб по товарам для продажи, убытки, которые связаны с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы.
Из сообщения следует, что часть собственных рисков компании была застрахована.
Сейчас Ozon продолжает обсуждать со страховыми компаниями возможные компенсации.
Ранее в пресс-службе Ozon сообщили, что крупные распродажи на российских маркетплейсах будут проходить в течение всего года, а не в формате отдельных коротких акций. Как объяснили в компании, растянутый график позволяет стимулировать повторные покупки и равномернее распределять нагрузку на логистическую инфраструктуру.