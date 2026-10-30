Блогера Анастасию Балтер не допустили до выборов мэра Уфы без диплома вуза

Блогер Анастасия Балтер рассказала, почему ее не допустили до выборов мэра Уфы Блогера Анастасию Балтер не допустили до выборов мэра Уфы без диплома вуза

Москва30 окт Вести.Блогера Анастасию Балтер, которая хотела баллотироваться на пост мэра Уфы, не допустили до выборов.

Вышла я с заседания конкурсной комиссии – меня не допустили. Обосновали тем, что нет высшего образования рассказала Балтер в видеосообщении, опубликованном в ее Telegram-канале

Она отметила, что у нее есть среднее профессиональной образование, и она думала, что этого достаточно. Оказалось, нет.

По словам блогера, она учится на четвертом курсе на факультете политологии и будущим летом получит диплом.

Я получу высшее образование и вернусь. Вы еще услышите обо мне, вы еще узнаете обо мне пообещала Балтер

Девушка в 2020 году приняла участие в телепроекте "Дом-2", а после занялась общественной деятельностью. Она уроженка Уфы.

Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к выборам мэра Уфы прошло 30 октября. По его итогам были допущены пять кандидатов. Конкурс состоится 9 ноября.