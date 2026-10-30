Москва30 октВести.Блогера Анастасию Балтер, которая хотела баллотироваться на пост мэра Уфы, не допустили до выборов.
Вышла я с заседания конкурсной комиссии – меня не допустили. Обосновали тем, что нет высшего образованиярассказала Балтер в видеосообщении, опубликованном в ее Telegram-канале
Она отметила, что у нее есть среднее профессиональной образование, и она думала, что этого достаточно. Оказалось, нет.
По словам блогера, она учится на четвертом курсе на факультете политологии и будущим летом получит диплом.
Я получу высшее образование и вернусь. Вы еще услышите обо мне, вы еще узнаете обо мнепообещала Балтер
Девушка в 2020 году приняла участие в телепроекте "Дом-2", а после занялась общественной деятельностью. Она уроженка Уфы.
Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к выборам мэра Уфы прошло 30 октября. По его итогам были допущены пять кандидатов. Конкурс состоится 9 ноября.