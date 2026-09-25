После высказываний о семье и беременности блогера Фросю могут проверить

Блогера Фросю проверят на пропаганду чайлдфри После высказываний о семье и беременности блогера Фросю могут проверить

Москва25 сен Вести.Блогера Фросю (настоящее имя Дарья Умнова) проверят на пропаганду чайлдфри, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Александра Зорина. Поводом для обращения в Генпрокуратуру стали публикации блогера на аудиторию свыше 120 тысяч человек.

Она унижает учителей, называет граждан нищими, издевается над президентской программой материнского капитала, рекламирует VPN, противопоставляет народы России, в том числе цыганский приводятся в сообщении слова адвоката

Отмечается, что в некоторых публикациях Умнова негативно реагировала на вероятность беременности и заявляла, что гордится жизнью "без мужа и прицепа".